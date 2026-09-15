Rencontre – Cabaret Lizène Fondation Vincent van Gogh Arles Arles
mercredi 16 septembre 2026 · Fondation Vincent van Gogh Arles · Arles
Informations pratiques
Arles
Rencontre – Cabaret Lizène
Mercredi 16 septembre 2026 de 19h à 20h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 19:00:00
fin : 2026-09-16 20:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Présentation de la pratique artistique de Jacques Lizène par Jean-Michel Botquin avec projections de films de l’artiste.
Jacques Lizène, qui se qualifie lui-même de « petit maître liégeois » de la seconde moitié du xxe siècle, fait appel à de nombreux médiums. Ses œuvres, qui reposent toutes sur un mode opératoire absurde, manifestent un profond intérêt pour la provocation comme modalité de relation au public, traduisant une tentative de renversement des systèmes de valeurs établis. Au travers de ses travaux, Lizène s’emploie à révéler ce que l’ordre social, culturel et politique veut effacer, contenir ou dompter. Il s’attache aux notions de médiocrité, de dérision et de nullité. Utilisant régulièrement son propre corps comme sujet et outil, l’artiste ne cesse de l’abîmer, jusqu’à réaliser parfois des actions extrêmes ; ainsi décide-t-il de subir une vasectomie afin d’affirmer son souhait de demeurer « improductif » (Vasectomie, sculpture interne, 1970). Il fonde l’année suivante « l’institut de l’art stupide » dont il est le seul membre.
Dans son film Tentative de dressage d’une caméra suivi de Tentative d’échapper à la surveillance d’une caméra (sur une idée de 1971), Lizène joue avec la technologie de telle manière qu’elle apparaît comme une entité à part entière, entité vivante dont il cherche l’attention et la reconnaissance. Ici, la vidéo brouille la frontière qui sépare l’art de la vie, la représentation de l’action concrète. .
Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fvvga.org
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English :
A presentation of Jacques Lizène’s artistic practice by Jean-Michel Botquin, featuring screenings of the artist’s films.
L’événement Rencontre – Cabaret Lizène Arles a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme d’Arles
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