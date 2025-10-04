Rencontre : Cabinet de curiosités géographiques Médiathèque intercommunale La Boussole Saint-Dié-des-Vosges

Rencontre : Cabinet de curiosités géographiques Samedi 4 octobre, 17h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Matthieu Garrigou-Lagrance a pensé ce livre pour flâner dans un cabinet de curiosités soigneusement choisies, au gré de textes surprenants et d’illustrations concoctées par Jean Leveugle. L’occasion de s’instruire, de rire aussi, et de (re)découvrir la géographie.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

Pour sa 36ème édition, le Festival International de Géographie (FIG) de Saint-Dié-des-Vosges mettra à l’honneur le thème du « Pouvoir » et accueillera l’Indonésie comme pays invité.

Festival International de Géographie