Rencontre Café Archi Charte architecturale et paysagère, pourquoi faire ? Place de l’Hôtel de ville Arudy

Rencontre Café Archi Charte architecturale et paysagère, pourquoi faire ?

Place de l’Hôtel de ville Médiathèque Les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Une charte architecturale et paysagère pourquoi faire ?

A quoi sert la charte architecturale et paysagère des Pyrénées béarnaises ?

En quoi la connaissance de l’évolution du territoire, de son occupation par l’Homme et la façon dont il s’y est établi peut nous être utile dans les projets actuels et à venir ?

Telles sont les questions auxquelles Vincent Ducarre, architecte du patrimoine de l’Atelier Lavigne et les participants tenteront de répondre lors d’un moment convivial.

Rencontre organisée par Pays d’Art et d’Histoire et la médiathèque d’Arudy. .

Place de l’Hôtel de ville Médiathèque Les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44 mediathequelesarcades@arudy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Café Archi Charte architecturale et paysagère, pourquoi faire ?

L’événement Rencontre Café Archi Charte architecturale et paysagère, pourquoi faire ? Arudy a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées