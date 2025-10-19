Rencontre : Cambodge 1975–1979 : mémoire des crimes perpétrés par les Khmers rouges Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

« Ça sent encore l’enfer ici », écrivait récemment le journaliste Arnaud Vaulerin (Libération), en évoquant le Cambodge, près de 50 ans après l’arrivée au pouvoir des Khmers rouges.

Entre 1975 et 1979, près de 2 millions de personnes ont été exterminées par ce régime totalitaire. Comment ce traumatisme est-il transmis aujourd’hui au Cambodge ? Quelle place la mémoire de ces crimes occupe‑t‑elle dans la société contemporaine ? Et comment comprendre l’aveuglement ou le silence d’une partie de l’intelligentsia occidentale, notamment à gauche, face à ces violences à l’époque des faits ?

En présence de Soko Phay, professeure des universités en histoire et théorie de l’art (Paris 8), Richard Rechtman, anthropologue, psychiatre et psychanalyste, directeur d’études à l’EHESS, et d’Arnaud Vaulerin, journaliste à Libération.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là : 13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Une rencontre pour interroger les mécanismes de la terreur, les enjeux de mémoire et les responsabilités intellectuelles.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

