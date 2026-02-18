Rencontre Camille de Toledo Le Livre sur la Place Goethe Institut Nancy Nancy

Rencontre Camille de Toledo Le Livre sur la Place

Goethe Institut Nancy 39 Rue de la Ravinelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Nous sommes en 2030, des rivières, des lacs, des espèces végétales, animales, des phénomènes biophysiques comme les vagues, sont devenus des ¿personnes¿ dotées de ¿visages¿ et de ¿voix¿ pour exprimer leurs besoins, leurs valeurs, leurs perspectives autres qu’humaines.

Dans L’internationale des rivières, ce récit de l’avenir, l’auteur Camille de Toledo imagine comment une rivière, avec l’aide de ses avocats, va demander devant le tribunal la reconnaissance de son corps travailleur. Cette requête va déclencher des controverses, bousculer les plis de notre société, et la faire basculer vers un droit social des entités naturelles exploitées.

En partenariat avec Le Livre sur la Place.Tout public

0 .

Goethe Institut Nancy 39 Rue de la Ravinelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 44 36 info-nancy@goethe.de

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The year is 2030, and rivers, lakes, plant and animal species, and biophysical phenomena such as waves, have become people with faces and voices to express their needs, values and other-than-human perspectives.

In L?internationale des rivières, this tale of the future, author Camille de Toledo imagines how a river, with the help of its lawyers, will go to court to demand recognition of its working body. This request triggers controversy, shakes up the folds of our society, and tips it towards a social right for exploited natural entities.

In partnership with Le Livre sur la Place.

L’événement Rencontre Camille de Toledo Le Livre sur la Place Nancy a été mis à jour le 2026-02-18 par DESTINATION NANCY