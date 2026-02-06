Rencontre Canada-Québec Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire
Rencontre Canada-Québec Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire vendredi 6 mars 2026.
Rencontre Canada-Québec
Route de Louerre Gennes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06 20:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Venez découvrir les richesses du Canada, pointer sur le Québec histoire, culture, traditions et… un peu de sirop d’érable !
Route de Louerre Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12
English :
Come and discover the riches of Canada, with a focus on Quebec: history, culture, traditions and? a little maple syrup!
