Rencontre Carpe Loisir Dormans
Rencontre Carpe Loisir Dormans jeudi 14 mai 2026.
Rencontre Carpe Loisir
Bief de Dormans Dormans Marne
Tarif : 160 – 160 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
Tout public
L’association de pêche La Vandoise de Dormans organise sa Rencontre Carpe Loisir sur l’ensemble du bief de Dormans du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 !
Une compétition conviviale ouverte à 20 équipes de 2 pêcheurs, pour 72 heures de pêche à la carpe au cœur de la vallée de la Marne. .
Bief de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 62 49 75 97
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English : Rencontre Carpe Loisir
L’événement Rencontre Carpe Loisir Dormans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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