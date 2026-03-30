Rencontre Carpe Loisir

Bief de Dormans Dormans Marne

Tarif : 160 – 160 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Tout public

L’association de pêche La Vandoise de Dormans organise sa Rencontre Carpe Loisir sur l’ensemble du bief de Dormans du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 !

Une compétition conviviale ouverte à 20 équipes de 2 pêcheurs, pour 72 heures de pêche à la carpe au cœur de la vallée de la Marne. .

Bief de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 62 49 75 97

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English : Rencontre Carpe Loisir

L’événement Rencontre Carpe Loisir Dormans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne