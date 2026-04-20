Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille Restaurant Coquille Erquy

Erquy

Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille

Restaurant Coquille 21 Boulevard de la Mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Après une vie dédiée à soigner les autres, elle choisit aujourd’hui d’écrire pour mettre des mots sur les maux, partager, et faire réfléchir.

À travers ses textes, elle explore la résilience, les bouleversements de vie et la force de se reconstruire, avec une plume à la fois sensible, humaine et pleine d’énergie.

Une plume sensible et engagée, reconnue et récompensée

– Grand Prix des Lettres Prix Chabanne 2026

– Médaille de l’Académie Arts, Sciences et Lettres

– Présélection à l’Académie Française

– Médaille de l’Assemblée Nationale

– Membre du jury au Festival de Cannes (Entr’2 Marches)

Une rencontre littéraire face à la mer

Un moment simple et authentique pour écouter, échanger et ressentir. .

Restaurant Coquille 21 Boulevard de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille Erquy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor