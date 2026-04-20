Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille Restaurant Coquille Erquy
Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille Restaurant Coquille Erquy mercredi 22 avril 2026.
Erquy
Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille
Restaurant Coquille 21 Boulevard de la Mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Après une vie dédiée à soigner les autres, elle choisit aujourd’hui d’écrire pour mettre des mots sur les maux, partager, et faire réfléchir.
À travers ses textes, elle explore la résilience, les bouleversements de vie et la force de se reconstruire, avec une plume à la fois sensible, humaine et pleine d’énergie.
Une plume sensible et engagée, reconnue et récompensée
– Grand Prix des Lettres Prix Chabanne 2026
– Médaille de l’Académie Arts, Sciences et Lettres
– Présélection à l’Académie Française
– Médaille de l’Assemblée Nationale
– Membre du jury au Festival de Cannes (Entr’2 Marches)
Une rencontre littéraire face à la mer
Un moment simple et authentique pour écouter, échanger et ressentir. .
Restaurant Coquille 21 Boulevard de la Mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Rencontre Cécile Meslin au Restaurant Coquille Erquy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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