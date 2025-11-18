Rencontre Cédric Sapin Defour La Galerne Le Havre

Cédric Sapin-Defour vit en montagne. Amoureux de la nature, il est l’auteur, entre autres, de Son odeur après la pluie , qui fut l’événement littéraire de l’année 2023, traduit dans de nombreux pays, adapté en bande dessinée, au théâtre et en cours d’adaptation au cinéma.

Dans ce nouveau roman, Où les étoiles tombent , il emmène le lecteur au bout d’une vallée étincelante dans la province de Bolzano et raconte le terrible accident de parapente qui a failli coûter la vie à sa femme.

Un récit très touchant sur la force de vivre et un hymne à l’amour.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

