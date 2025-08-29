Cezanne et les écrivains aixois auditorium du Musée Granet Aix-en-Provence

Cezanne et les écrivains aixois

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 16h. auditorium du Musée Granet Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dans l’état actuel des recherches, se révèle peu à peu que Paul Cezanne était finalement très en contact avec les écrivains provençalistes aixois gravitant autour de la personnalité de Joachim Gasquet.

Qui sont ces écrivains ? Souvent oubliés aujourd’hui, ils ont tout de même fait d’Aix cette Athènes du Midi , comme on la qualifiait au temps de Cezanne. Quels liens ont-ils eu avec Cezanne ? Lesquels se sont intéressés à l’œuvre picturale du Maître d’Aix ? Retrouve-t-on des thématiques communes aux peintures de Cezanne et aux œuvres littéraires de ces écrivains ?

C’est ce à quoi tenteront de répondre les intervenants à ce colloque, proposé par la Direction des affaires provençales de la Ville d’Aix-en-Provence et l’IEO–CREO Provence. .

auditorium du Musée Granet Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 23 41

English :

Current research is gradually revealing that Paul Cezanne was in close contact with the Provençalist writers of Aix who gravitated around Joachim Gasquet.

German :

Nach dem derzeitigen Stand der Forschung wird nach und nach deutlich, dass Paul Cezanne schließlich in engem Kontakt mit den provenzalischen Schriftstellern aus Aix stand, die sich um die Persönlichkeit von Joachim Gasquet gruppierten.

Italiano :

Le ricerche attuali stanno gradualmente rivelando che Paul Cezanne era in stretto contatto con gli scrittori provenzalisti di Aix che ruotavano intorno a Joachim Gasquet.

Espanol :

Las investigaciones actuales revelan poco a poco que Paul Cezanne estaba en estrecho contacto con los escritores provenzalistas de Aix que giraban en torno a Joachim Gasquet.

