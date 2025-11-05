Rencontre chantée avec Yves Le Cam Médiathèque Porte Plum’ Plumergat
Rencontre chantée avec Yves Le Cam Médiathèque Porte Plum’ Plumergat mercredi 5 novembre 2025.
Rencontre chantée avec Yves Le Cam
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 16:30:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Dans le cadre d’Un automne autrement 2025
Venez écouter les chants en breton et en français du Plumergatais nonagénaire.
Un moment privilégié à partager en famille pour découvrir le patrimoine culturel breton de notre territoire. .
Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre chantée avec Yves Le Cam Plumergat a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon