Rencontre chantée avec Yves Le Cam Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Rencontre chantée avec Yves Le Cam

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Début : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Venez écouter les chants en breton et en français du Plumergatais nonagénaire.

Un moment privilégié à partager en famille pour découvrir le patrimoine culturel breton de notre territoire. .

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81

