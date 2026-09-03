Informations pratiques

Les Eyzies

Rencontre chantée

2 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

14h30. L’intégralité des chansons traditionnelles du Périgord collectées par les abbés Casse et Chaminade est enfin publiée, avec de nombreux inédits — sur réservation. Gratuit

Le « Casse et Chaminade », recueil de 218 chansons publié en 1902 et fruit de la collecte des abbés Emmanuel Casse et Eugène Chaminade auprès des habitants du Périgord reste une référence pour les amoureux de musiques et chansons traditionnelles.

Cette publication de chansons traditionnelles du Périgord ne représentait qu’une partie du travail réalisé par les abbés. Leur collecte s’est poursuivie jusqu’à leur mort en 1922, laissant dans les archives des centaines de chansons restées inédites pendant plus d’un siècle,

À l’initiative de Sylvain Roux et des co-éditeurs Novelum – IEO Perigòrd et Lo Bornat dau Perigòrd ce travail a pu voir le jour grâce à la collaboration de Jean-Claude Dugros pour la transcription des textes occitans et de Françoise Dudognon pour la traduction en français. Venez le découvrir et lire, entendre et chanter. Sur réservation. .

2 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97 reservation@pole-prehistoire.com

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English : Rencontre chantée

2:30 p.m. The complete collection of traditional songs from the Périgord, compiled by Abbots Casse and Chaminade, has finally been published, featuring many previously unreleased tracks—available by reservation. Free

L’événement Rencontre chantée Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère