Rencontre Charlotte Casiraghi Le Livre sur la Place Salon de la Préfecture Entrée rue Lyautey Nancy

Le Livre sur la Place vous propose une rencontre avec Charlotte Casiraghi animée par Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la Place.

À partir d’une nouvelle de Fitzgerald et dans les pas de Deleuze, l’ancienne élève du philosophe Robert Maggiori explore les fêlures. Plongeant dans les œuvres de Balzac, Colette, Marguerite Duras, entre autres, elle sonde les apparences silencieuses que nous nous fabriquons pour cacher nos fragilités qui font pourtant nos singularités. C’est cette ligne à fleur de peau, visible invisible, qu’elle cherche à comprendre, dans la lignée d’Anne Dufourmantelle, ce qui nous permet d’être à l’écoute de soi mais aussi des autres.

Séance de dédicaces sur place avec la participation de la librairie L'Autre Rive.

English :

Le Livre sur la Place invites you to meet Charlotte Casiraghi, hosted by Sarah Polacci, general curator of Le Livre sur la Place.

Based on a short story by Fitzgerald, and following in the footsteps of Deleuze, the former student of philosopher Robert Maggiori explores fissures. Delving into the works of Balzac, Colette and Marguerite Duras, among others, she probes the silent appearances we create for ourselves to hide the fragilities that make us unique. Following in Anne Dufourmantelle?s footsteps, she seeks to understand the invisible line that lies beneath our skin, enabling us to listen to ourselves and to others.

Book signing on site with L'Autre Rive bookshop.

Admission subject to room capacity and to health and safety conditions in force on the date of the event.

