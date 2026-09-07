Rencontre, Château de Flamanville, Flamanville

Informations pratiques

Rencontre Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Flamanville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Poussez la porte, venez à la rencontre des conteuses Camille Regnault

et Lorraine Ollagnier, qui s’installent au château le temps d’un week-end.

Venez boire un café et papoter : qu’est-ce que le château évoque pour

vous ? Avez-vous des souvenirs personnels liés à ce lieu ? Des anecdotes

transmises en famille ? Des légendes qui circulent ?

Ici on discute, on se souvient, chacun·e raconte ce que ce château lui

évoque. Une manière simple et chaleureuse de contribuer à la mémoire

collective du lieu.

Et pourquoi pas aussi venir écrire un texte à partir de propositions

ludiques ? Observez, ressentez, imaginez… Aucune expérience d’écriture

n’est nécessaire : seule compte l’envie d’inventer, de raconter.

Vos souvenirs et vos anecdotes viendront nourrir l’écriture d’une histoire

à propos du château. Les deux conteuses feront feu de tout bois, pour

faire circuler leurs affabulations dans les murs du château.

Château de Flamanville Rue du Chateau, 50340 Flamanville, France Flamanville 50340 Manche Normandie 0233876666 https://www.flamanville.fr/ova_sev/chateau-de-flamanville/

Le temps d’une matinée, venez coucher sur le papier vos souvenirs personnels, les anecdotes transmises en famille ou les légendes qui circulent au sujet du château. Aucune expérience d’écriture n’est…