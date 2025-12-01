Rencontre chorale Aubigny-sur-Nère

Rencontre chorale

Eglise Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

L’école de musique d’Aubigny-sur-Nère vous propose une rencontre de chorale avec la Compagnie Carole, Scherzo Gospel, Grain de phonie et Millésime.

Entracte, vin et chocolat chaud , crèpes, éco cup. .

Eglise Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 42 36 ecole.de.musique.aubigny@orange.fr

The Aubigny-sur-Nère music school invites you to a choir meeting with Compagnie Carole, Scherzo Gospel, Grain de phonie and Millésime.

