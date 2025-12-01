Rencontre chorale Aubigny-sur-Nère
Rencontre chorale Aubigny-sur-Nère samedi 13 décembre 2025.
Rencontre chorale
Eglise Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’école de musique d’Aubigny-sur-Nère vous propose une rencontre de chorale avec la Compagnie Carole, Scherzo Gospel, Grain de phonie et Millésime.
Entracte, vin et chocolat chaud , crèpes, éco cup. .
Eglise Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 42 36 ecole.de.musique.aubigny@orange.fr
English :
The Aubigny-sur-Nère music school invites you to a choir meeting with Compagnie Carole, Scherzo Gospel, Grain de phonie and Millésime.
L’événement Rencontre chorale Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-12-03 par OT SAULDRE ET SOLOGNE