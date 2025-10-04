RENCONTRE CHORALE Corneilhan

RENCONTRE CHORALE Corneilhan samedi 4 octobre 2025.

1 Rue Jules Ferry Corneilhan Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le Foyer Rural vous invite à une belle rencontre chorale, placée sous le signe du partage et de la convivialité. Entrée libre, venez profiter de la musique vivante !

Le Foyer Rural organise une rencontre chorale chaleureuse et conviviale, ouverte à tous. Plusieurs ensembles vocaux partageront leur passion pour le chant, offrant un moment musical riche en émotions et en harmonies. Une belle occasion de se retrouver, d’écouter et d’apprécier des voix réunies pour le plaisir du public. Entrée libre, venez nombreux ! .

1 Rue Jules Ferry Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64

English :

The Foyer Rural invites you to a wonderful choral gathering, where you’ll be able to share and enjoy each other’s company. Admission is free, so come and enjoy the lively music!

German :

Das Foyer Rural lädt Sie zu einem schönen Chortreffen ein, das unter dem Zeichen des Teilens und der Geselligkeit steht. Eintritt frei, kommen Sie und genießen Sie die lebendige Musik!

Italiano :

Il Foyer Rural vi invita a un grande incontro corale, dove avrete la possibilità di condividere e godere della musica. L’ingresso è gratuito, quindi venite a godervi la musica vivace!

Espanol :

El Foyer Rural te invita a un gran encuentro coral, donde tendrás la oportunidad de compartir y disfrutar de la música. La entrada es gratuita, ¡así que ven y disfruta de la animada música!

