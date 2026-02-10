Rencontre chorale Femme d’ici et d’ailleurs

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 

Début : Mardi 2026-03-24 20:00:00

Début : Mardi 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Au programme des chants et des surprises pour en savoir plus sur les femmes dans la musique !

Les enfants des classes de Belâbre, Mérigny et Pouligny Saint Pierre, les Z’instits et les musiciennes intervenantes du Parc naturel régional de la Brenne présentent leur spectacle sur les femmes auteures compositrices interprètes.

Mise en scène Anne Gourbault de Barda Cie,

Avec les écoles de Bélâbre, Mérigny et Pouligny-Saint-Pierre. .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 c.viaud@parc-naturel-brenne.fr

English :

On the programme: songs and surprises to find out more about women in music!

