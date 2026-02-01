Rencontre Christophe Raynaud de Lage Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne
Place Alexandre Godart Musée des Beaux Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne
Gratuit
Entrée libre
2026-02-19 18:30:00
2026-02-19 20:00:00
2026-02-19
Tout public
Engagé dans les Arts vivants, le photographe Christophe Raynaud de Lage a exploré le cirque, la danse et le théâtre, capturant des images puissantes de spectacles et de compagnies. Dans le cadre de l’exposition Panache !, il partagera sa démarche photographique et son regard sur le monde équestre, illustré par les images présentes dans l’exposition.
Réservation indispensable. .
Place Alexandre Godart Musée des Beaux Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53
