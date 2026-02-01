Rencontre Christophe Raynaud de Lage Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne

Rencontre Christophe Raynaud de Lage

Musée des Beaux Arts et d'Archéologie Châlons-en-Champagne

19 février 2026, 18h30

fin : 2026-02-19 20:00:00

2026-02-19

Engagé dans les Arts vivants, le photographe Christophe Raynaud de Lage a exploré le cirque, la danse et le théâtre, capturant des images puissantes de spectacles et de compagnies. Dans le cadre de l’exposition Panache !, il partagera sa démarche photographique et son regard sur le monde équestre, illustré par les images présentes dans l’exposition.

Musée des Beaux Arts et d'Archéologie, Châlons-en-Champagne. +33 3 26 69 38 53

