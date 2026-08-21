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Rencontre : chroniques de mode : lacer ou brûler le corset ?, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie

samedi 19 septembre 2026 · Musée de Vire Normandie · Vire Normandie

Rencontre : chroniques de mode : lacer ou brûler le corset ?, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de Vire Normandie
Adresse
Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h, dès 12 ans.

Rencontre : chroniques de mode : lacer ou brûler le corset ? Samedi 19 septembre, 18h30 Musée de Vire Normandie Calvados

Durée 1h, dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À partir de ses recherches sur les chroniques de mode dans la presse féminine et féministe, et directement en lien avec l’exposition « Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) », Lucie Barette propose d’analyser dans cette conférence l’ambivalence des chroniques de mode, entre contraintes et émancipation.
Intervenante : Lucie Barette, chercheuse en Langue et littérature française

Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 66 66 50 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.
À partir de ses recherches sur les chroniques de mode dans la presse féminine et féministe, et directement en lien avec l’exposition « Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes Lucie …

© Julie Lebailly

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