Rencontre : chroniques de mode : lacer ou brûler le corset ?, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie

Informations pratiques

Rencontre : chroniques de mode : lacer ou brûler le corset ? Samedi 19 septembre, 18h30 Musée de Vire Normandie Calvados

Durée 1h, dès 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À partir de ses recherches sur les chroniques de mode dans la presse féminine et féministe, et directement en lien avec l’exposition « Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) », Lucie Barette propose d’analyser dans cette conférence l’ambivalence des chroniques de mode, entre contraintes et émancipation.

Intervenante : Lucie Barette, chercheuse en Langue et littérature française

Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 66 66 50 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.

À partir de ses recherches sur les chroniques de mode dans la presse féminine et féministe, et directement en lien avec l’exposition « Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes Lucie …

© Julie Lebailly