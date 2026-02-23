Rencontre cin’écriture Cinéma Le Phénix Montbard
Rencontre cin’écriture Cinéma Le Phénix Montbard vendredi 6 mars 2026.
Rencontre cin’écriture
Cinéma Le Phénix 33 Rue d’Abrantès Montbard Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
Le principe de ces rencontres est de présenter, des films tirés ou inspirés d’œuvres littéraires, et de les accompagner par des lectures en public avant la projection .
Cinéma Le Phénix 33 Rue d’Abrantès Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 49 00
