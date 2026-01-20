Rencontre Cinéma de Convibicy Maison de la vie associative Arles

Rencontre Cinéma de Convibicy

Vendredi 13 février 2026 de 18h30 à 21h. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Convibicy vous invite à la projection du documentaire Les Roues de l’Avenir de Romain Mercieux et Charlotte Brunier pour passer un bon moment ensemble et parler vélo.

Les Roues de l’Avenir

Un documentaire réalisé par Romain Mercieux et Charlotte Brunier sur une idée de Baptiste Lemaître, Émilie Pin, Augustine Ledu, Maud Bassano, Evan Ovlaque, étudiants à l’IAE de Bordeaux.



Synopsis



Une ville sans stress, où vous vous sentez en sécurité, où vous connaissez les commerçants de votre quartier. Une ville où vous appréciez chacun de vos trajets.



Imaginez que vous sortiez dans la rue, et que vous vous surpreniez à sentir l’odeur des arbres, entendre le chant des oiseaux et les enfants qui jouent.



LES ROUES DE L’AVENIR est le récit de ce nouveau monde, et propose au spectateur d’y accéder en montant sur un vélo.



Evan, Maud, Emilie, Augustine et Baptiste, sont convaincus que le vélo est un formidable moteur de transitions. Ils décident d’entreprendre un voyage à deux roues, qui les amènera beaucoup plus loin que ce qu’ils croyaient.



À travers les témoignages d’économistes, d’urbanistes, d’associations, de politiques, de sociologues, LES ROUES DE L’AVENIR explore les différentes manières de mettre le vélo au centre de nos villes, et l’impact que cela aurait sur nos vies.



Durée 1h05



La projection sera suivie d’une discussion sur le rôle et la place du vélo à Arles et aux alentours à 1 mois du premier tour des élections municipales … puis nous vous proposerons de continuer les débats autour d’un verre.



Plus d’informations sur le documentaire et bande annonce sur le site de Weelz



Voir aussi Convibicy pour être informés des événements Conviviaux à Bicyclette à Arles et aux alentours.





Accessibilité Cet événement inclut des aménagements à l’accessibilité .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 53 75 mdva@ville-arles.fr

English :

Convibicy invites you to the screening of the documentary Les Roues de l’Avenir by Romain Mercieux and Charlotte Brunier to spend some quality time together and talk bikes.

