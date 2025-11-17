Rencontre cinéma et ruralité

Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

RENCONTRE CINEMA et RURALITE : vendredi 3 et samedi 4 avril 2026

Programmation en cours. .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 19 89 association.georges.rouquier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre cinéma et ruralité Goutrens a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)