Rencontre cinématographique Bois-Héroult 5 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Rencontre cinématographique 400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE

Le 05 juillet à 18h, au domaine de Bois-Héroult.

Synopsis

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde… .

Une projection à ne pas manquer en compagnie du réalisateur Varante Soudjian!

Nous vous invitons ensuite à nous rejoindre pour un moment d’échange et de convivialité autour d’un verre, où vous aurez l’opportunité de discuter avec d’autres passionnés du cinéma.

Séance gratuite mais uniquement sur réservation à l’adresse mail domainedeboisheroult@gmail.com

400 Rue du Château

Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Rencontre cinématographique

FILM ENCOUNTER

July 05 at 6pm, at the Domaine de Bois-Héroult.

Synopsis:

« Neighborhood educators Alex and Stéphanie take five out-of-school teenagers on a Mediterranean crossing to reintegrate them through the values of the sea. But when they arrive in port, they run into Riton, their skipper, a former BAC cop who has left everything behind to escape the suburbs. These young people are his worst nightmare. Forced into action, they all end up on the same boat for a fortnight’s sailing. One thing’s for sure, after this crossing, they won’t have quite the same vision of the world… ».

A screening not to be missed with director Varante Soudjian!

Afterwards, we invite you to join us for a drink and a chat with other film enthusiasts.

Free of charge, but please reserve in advance by e-mail: domainedeboisheroult@gmail.com

German :

FILMTREFFEN

Am 05. Juli um 18 Uhr im Domaine de Bois-Héroult.

Synopsis:

« Alex und Stéphanie, Erzieher in einem Stadtviertel, nehmen fünf schulentlassene Jugendliche mit auf eine Mittelmeerüberquerung, um sie durch die Werte des Meeres zu resozialisieren. Doch im Hafen treffen sie auf ihren Skipper Riton, einen ehemaligen Polizisten der BAC, der alles hinter sich gelassen hat, um aus der Banlieue zu fliehen. Die Jugendlichen sind sein schlimmster Albtraum. Sie werden gezwungen, sich alle auf demselben Boot wiederzufinden, um zwei Wochen lang auf See zu fahren. Eines ist sicher: Nach dieser Überfahrt werden sie die Welt nicht mehr so sehen wie vorher… ».

Ein Film, den Sie mit dem Regisseur Varante Soudjian nicht verpassen sollten!

Anschließend laden wir Sie zu einem gemütlichen Beisammensein bei einem Glas ein, bei dem Sie mit anderen Filmfans diskutieren können.

Die Veranstaltung ist kostenlos, aber nur mit Reservierung unter folgender E-Mail-Adresse: domainedeboisheroult@gmail.com

Italiano :

FESTIVAL DEL FILM

05 luglio alle 18:00, presso il Domaine de Bois-Héroult.

Sinossi:

« Alex e Stéphanie, educatori di quartiere, portano cinque adolescenti che hanno abbandonato la scuola in una traversata del Mediterraneo per reintegrarli nella società attraverso i valori del mare. Ma quando arrivano in porto, si imbattono in Riton, il loro skipper, un ex poliziotto del BAC che si è lasciato tutto alle spalle per fuggire dalla periferia. Questi giovani sono il suo peggior incubo. Costretti all’azione, finiscono tutti sulla stessa barca per quindici giorni di navigazione. Una cosa è certa: dopo questa traversata, non avranno più la stessa visione del mondo… ».

Una proiezione da non perdere con il regista Varante Soudjian!

A seguire, vi invitiamo a unirvi a noi per un drink e una chiacchierata con altri appassionati di cinema.

La proiezione è gratuita, ma è necessario prenotare in anticipo via e-mail: domainedeboisheroult@gmail.com

Espanol :

FESTIVAL DE CINE

05 de julio a las 18.00 h, en el Domaine de Bois-Héroult.

Sinopsis:

« Alex y Stéphanie, educadores de barrio, embarcan a cinco adolescentes sin escolarizar en una travesía por el Mediterráneo para reinsertarlos en la sociedad a través de los valores del mar. Pero cuando llegan a puerto, se topan con Riton, su patrón, un antiguo policía de la BAC que lo ha dejado todo para huir de los suburbios. Estos jóvenes son su peor pesadilla. Obligados a actuar, todos acaban en el mismo barco durante quince días de navegación. Una cosa es segura, después de esta travesía, no tendrán la misma visión del mundo… ».

Una proyección ineludible con el director Varante Soudjian

Después, le invitamos a tomar una copa y charlar con otros cinéfilos.

La proyección es gratuita, pero hay que reservar con antelación por correo electrónico: domainedeboisheroult@gmail.com

