Informations pratiques

Bois-Héroult

Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout

400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Projection, rencontre, cocktail au cinéma du Grand Commun du Domaine de Bois-Héroult, en compagnie de Lévon Minasian réalisateur et Max Baissette de Malglaive, acteur. .

400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie domainedeboisheroult@gmail.com

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English : Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout

L’événement Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin