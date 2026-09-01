Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout Bois-Héroult
samedi 19 septembre 2026 · Bois-Héroult
Informations pratiques
Bois-Héroult
Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout
400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Projection, rencontre, cocktail au cinéma du Grand Commun du Domaine de Bois-Héroult, en compagnie de Lévon Minasian réalisateur et Max Baissette de Malglaive, acteur. .
400 Rue du Château Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie domainedeboisheroult@gmail.com
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English : Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout
L’événement Rencontre Cinématographique Monsieur je sais Tout Bois-Héroult a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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