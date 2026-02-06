Rencontre citoyenne autour de la Sécurité Sociale de l’Alimentation Salle Locarno Limoges
Rencontre citoyenne autour de la Sécurité Sociale de l’Alimentation Salle Locarno Limoges samedi 21 février 2026.
Salle Locarno 27 Avenue de Locarno Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
La Sécurité Sociale de l’Alimentation est un projet expérimental et citoyen qui vise à redonner à chacun et chacune un pouvoir de décision sur tous les rouages de l’alimentation conditions de production et de distribution, rémunération juste des agriculteurs, alimentation saine et accessible à tous et toutes. Ce projet renoue avec l’organisation de la Sécurité Sociale originelle de mise en commun des ressources et de prise de décision collective.
Salle Locarno 27 Avenue de Locarno Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
