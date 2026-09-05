Rencontre : collecte de films amateurs Sélestat
samedi 10 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Rencontre : collecte de films amateurs
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Vous êtes invités pour la 9ème journée régionale de collecte de film amateur à venir déposer vos films sur pellicules et cassettes. Pour adultes
MIRA « Mémoires des images réanimés d’Alsace ».
Vous êtes invités pour la 9ème journée régionale de collecte de film amateur à venir déposer vos films sur pellicules et cassettes.
Pour adultes. 0 .
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr
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English :
You are invited to the 9th annual regional amateur film collection day to drop off your films on film reels and videotapes. For adults
L’événement Rencontre : collecte de films amateurs Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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