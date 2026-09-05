Informations pratiques

Sélestat

Rencontre : collecte de films amateurs

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Vous êtes invités pour la 9ème journée régionale de collecte de film amateur à venir déposer vos films sur pellicules et cassettes. Pour adultes

MIRA « Mémoires des images réanimés d’Alsace ».

Vous êtes invités pour la 9ème journée régionale de collecte de film amateur à venir déposer vos films sur pellicules et cassettes.

Pour adultes. 0 .

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact.empreintes@cc-selestat.fr

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English :

You are invited to the 9th annual regional amateur film collection day to drop off your films on film reels and videotapes. For adults

L’événement Rencontre : collecte de films amateurs Sélestat a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme