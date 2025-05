Rencontre collective Artisans d’Art – Troyes, 11 juin 2025 11:00, Troyes.

Aube

Rencontre collective Artisans d’Art Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 11:00:00

fin : 2025-06-11 12:30:00

Date(s) :

2025-06-11

RDV au Rucher Créatif avec la Cité du Faire, pour une rencontre dédiée aux artisans d’art

> Comment transmettre son métier ?

> Quels accompagnements et financement possibles ?

> Comment accueillir un apprenant ?



Une belle opportunité pour pérenniser votre savoir-faire et accueillir les talents de demain !



Gratuit pour toutes et tous Sur inscription .

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre collective Artisans d’Art Troyes a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne