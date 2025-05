Rencontre collective Se former aux Métiers d’Art – Troyes, 11 juin 2025 09:00, Troyes.

Gratuit

Début : 2025-06-11 09:00:00

fin : 2025-06-11 10:30:00

2025-06-11

Dans le Grand Est, +1000 personnes se forment chaque année dans 65 établissements spécialisés

> Formations certifiantes (CAP à Bac+2)

> 9 filières d’excellence broderie, marqueterie, ferronnerie, céramique, bois…

> Accessibles à tous les demandeurs d’emploi et salariés en reconversion

> Aides au financement possibles avec la Région



Un temps d’information à ne pas manquer, gratuit et ouvert à toutes et tous personnes en recherche d’orientation, accompagnateurs à l’emploi et à l’entrepreneuriat. .

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

