Rencontre concert avec Nicolas Moro Bellevue-la-Montagne
Rencontre concert avec Nicolas Moro Bellevue-la-Montagne vendredi 3 octobre 2025.
Rencontre concert avec Nicolas Moro
Salle polyvalente Bellevue-la-Montagne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Dans le cadre du festival « Le Chant des Sucs », la médiathèque du Puy-en-Velay, en collaboration avec la bibliothèque de Bellevue la Montagne, organise une rencontre concert avec Nicolas Moro.
Salle polyvalente Bellevue-la-Montagne 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
As part of the « Le Chant des Sucs » festival, the Puy-en-Velay media library, in collaboration with the Bellevue la Montagne library, is organizing a concert with Nicolas Moro.
German :
Im Rahmen des Festivals « Le Chant des Sucs » organisiert die Mediathek von Le Puy-en-Velay in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Bellevue la Montagne ein Treffen und Konzert mit Nicolas Moro.
Italiano :
Nell’ambito del festival « Le Chant des Sucs », la mediateca di Puy-en-Velay, in collaborazione con la biblioteca di Bellevue la Montagne, organizza un concerto con Nicolas Moro.
Espanol :
En el marco del festival « Le Chant des Sucs », la mediateca de Puy-en-Velay, en colaboración con la biblioteca de Bellevue la Montagne, organiza un concierto con Nicolas Moro.
