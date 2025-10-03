Rencontre concert avec Nicolas Moro Bellevue-la-Montagne

Rencontre concert avec Nicolas Moro Bellevue-la-Montagne vendredi 3 octobre 2025.

Rencontre concert avec Nicolas Moro

Salle polyvalente Bellevue-la-Montagne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Dans le cadre du festival « Le Chant des Sucs », la médiathèque du Puy-en-Velay, en collaboration avec la bibliothèque de Bellevue la Montagne, organise une rencontre concert avec Nicolas Moro.

.

Salle polyvalente Bellevue-la-Montagne 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

As part of the « Le Chant des Sucs » festival, the Puy-en-Velay media library, in collaboration with the Bellevue la Montagne library, is organizing a concert with Nicolas Moro.

German :

Im Rahmen des Festivals « Le Chant des Sucs » organisiert die Mediathek von Le Puy-en-Velay in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Bellevue la Montagne ein Treffen und Konzert mit Nicolas Moro.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Le Chant des Sucs », la mediateca di Puy-en-Velay, in collaborazione con la biblioteca di Bellevue la Montagne, organizza un concerto con Nicolas Moro.

Espanol :

En el marco del festival « Le Chant des Sucs », la mediateca de Puy-en-Velay, en colaboración con la biblioteca de Bellevue la Montagne, organiza un concierto con Nicolas Moro.

L’événement Rencontre concert avec Nicolas Moro Bellevue-la-Montagne a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay