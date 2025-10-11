Rencontre conférence | à la Maison Natale Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac
Rencontre conférence | à la Maison Natale Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac samedi 11 octobre 2025.
Rencontre conférence | à la Maison Natale
Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 15:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Thème Fou ou génie ?
Rencontre conférence avec Mari Aubèle Dali le 11 octobre à 15h30.
Nous vous recommandons de réserver votre place !
.
Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08 maison.natale@mitterrand.org
English :
Theme: Madness or genius?
Rencontre conférence with Mari Aubèle Dali on October 11 at 3:30pm.
We recommend that you reserve your place!
German :
Thema: Verrückt oder Genie?
Vortragstreffen mit Mari Aubèle Dali am 11. Oktober um 15:30 Uhr.
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Platz zu reservieren!
Italiano :
Tema: Follia o genio?
Incontro con Mari Aubèle Dali l’11 ottobre alle 15.30.
Vi consigliamo di prenotare il vostro posto!
Espanol :
Tema: ¿Locura o genio?
Cita con Mari Aubèle Dali el 11 de octubre a las 15.30 h.
Le recomendamos que reserve su plaza
L’événement Rencontre conférence | à la Maison Natale Jarnac a été mis à jour le 2025-09-30 par Destination Cognac