Rencontre conférence | à la Maison Natale Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac

Rencontre conférence | à la Maison Natale

Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Début : 2025-10-11 15:30:00

2025-10-11

Thème Fou ou génie ?

Rencontre conférence avec Mari Aubèle Dali le 11 octobre à 15h30.

Nous vous recommandons de réserver votre place !

Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08 maison.natale@mitterrand.org

English :

Theme: Madness or genius?

Rencontre conférence with Mari Aubèle Dali on October 11 at 3:30pm.

We recommend that you reserve your place!

German :

Thema: Verrückt oder Genie?

Vortragstreffen mit Mari Aubèle Dali am 11. Oktober um 15:30 Uhr.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Platz zu reservieren!

Italiano :

Tema: Follia o genio?

Incontro con Mari Aubèle Dali l’11 ottobre alle 15.30.

Vi consigliamo di prenotare il vostro posto!

Espanol :

Tema: ¿Locura o genio?

Cita con Mari Aubèle Dali el 11 de octubre a las 15.30 h.

Le recomendamos que reserve su plaza

