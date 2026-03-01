RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR MÉDIATHÈQUE DE LHERM Lherm
RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR MÉDIATHÈQUE DE LHERM Lherm vendredi 27 mars 2026.
RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR
MÉDIATHÈQUE DE LHERM 2 Avenue de Gascogne Lherm Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-03-27
Rencontre conférence avec Jean Marc SOR auteur et photographe autour de son exposition Occitanie miroir du monde.
L’exposition présentée jusqu’au 2 avril 2026 propose un voyage à la découverte de la richesse des paysages, de la faune et de la flore de notre région. .
MÉDIATHÈQUE DE LHERM 2 Avenue de Gascogne Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 18 75 mediatheque@mairie-lherm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet and talk with author and photographer Jean Marc SOR about his exhibition Occitanie miroir du monde.
L’événement RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR Lherm a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE