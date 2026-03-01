RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR MÉDIATHÈQUE DE LHERM Lherm

RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L'AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR 2 Avenue de Gascogne Lherm 2026-03-27

RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR MÉDIATHÈQUE DE LHERM Lherm vendredi 27 mars 2026.

RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR

MÉDIATHÈQUE DE LHERM 2 Avenue de Gascogne Lherm Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-04-02

Date(s) :
2026-03-27

Rencontre conférence avec Jean Marc SOR auteur et photographe autour de son exposition Occitanie miroir du monde.
L’exposition présentée jusqu’au 2 avril 2026 propose un voyage à la découverte de la richesse des paysages, de la faune et de la flore de notre région.   .

MÉDIATHÈQUE DE LHERM 2 Avenue de Gascogne Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 18 75  mediatheque@mairie-lherm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet and talk with author and photographer Jean Marc SOR about his exhibition Occitanie miroir du monde.

L’événement RENCONTRE CONFÉRENCE AVEC L’AUTEUR ET PHOTOGRAPHE JEAN MARC SOR Lherm a été mis à jour le 2026-03-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Prochains événements à Lherm