Rencontre/conférence avec William Blanc autour du mythe Arthurien Librairie L’Angle Rouge Douarnenez mercredi 23 juillet 2025.

Librairie L’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez Finistère

Début : 2025-07-23 19:30:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

« Le mythe du roi Arthur, de Guenièvre, de Merlin et des chevaliers de la Table ronde nous fait rêver depuis plus d’un millénaire. Mais cette légende a grandement évolué depuis son apparition au Moyen Âge, notamment lorsqu’elle a été adaptée au cinéma, en bande dessinée ou dans les jeux vidéo. Pour en savoir plus sur ce mythe plus populaire que jamais, la librairie l’Angle Rouge vous invite à venir en débattre avec l’historien William Blanc, auteur notamment du livre « Le Roi Arthur, un mythe contemporain » (Libertalia, 2016). »

Gratuit. Réservation obligaroire par mail reservation@librairiedelanglerouge.com

ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. .

