Rencontre-conférence « La ville et ses architectures dans la bande dessinée » avec Thomas Hayman Médiathèque Georges-Wolinski Noisy-le-Grand

Rencontre-conférence « La ville et ses architectures dans la bande dessinée » avec Thomas Hayman Médiathèque Georges-Wolinski Noisy-le-Grand samedi 20 septembre 2025.

Rencontre-conférence « La ville et ses architectures dans la bande dessinée » avec Thomas Hayman Samedi 20 septembre, 16h30 Médiathèque Georges-Wolinski Seine-Saint-Denis

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Conférence « La ville et ses architecture dans la bande dessinée » avec Thomas Hayman, bédéiste et illustrateur à la patte néo-vintage qui présente son oeuvre Idéal mêlant architecture, passé et modernisme.

Suivi d’une séance de dédicace de l’auteur et d’une sélection d’ouvrages proposée par Folies d’encre.

Avec le soutien de la maison d’édition Sarbacane.

Cette conférence a lieu dans la Micro-Folie située à l’accueil de la médiathèque Georges Wolinski.

Médiathèque Georges-Wolinski 36 rue de la République 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Conférence « La ville et ses architectures dans la bande dessinée »

André Bogaerts