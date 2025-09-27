Rencontre-conférence L’Espagne, 50 ans après Franco Le Vieux Couvent Gensac

Le Vieux Couvent 6 rue du Temple Gensac Gironde

L’Association Historique des pays de Branne a le plaisir de vous inviter au prochain Samedi de Gensac, pour une rencontre-conférence sur le thème

L’Espagne, 50 ans après Franco — Lumières et ombres de la démocratie

Il y a 50 ans, la mort du dictateur Franco ouvrait une période d’incertitudes en Espagne.

Mais très vite un processus de transition politique s’est mis en place et a conduit à des élections libres (1977) et à l’approbation d’une constitution démocratique (1978), garantissant les libertés individuelles et publiques et la décentralisation du pays.

Comment a fonctionné ce nouveau système politique ?

Quel est son état aujourd’hui après des mutations culturelles, morales, sociologiques exceptionnelles par leur intensité ?

L’Espagne en a-t-elle fini avec le franquisme ?

Ou porte-t-elle encore les stigmates d’une histoire douloureuse ?

Entrée libre et gratuite .

Le Vieux Couvent 6 rue du Temple Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine ahpays.branne@gmail.com

