Rencontre – conférence « Patrimoines croisés » à la Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon

Rencontre – conférence « Patrimoines croisés » à la Bibliothèque Ceccano Samedi 20 septembre, 15h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Etienne Martellange à Avignon

Le père jésuite Etienne Martellange (1569-1641) est l’un des plus célèbres religieux architectes de l’époque moderne. À Avignon, la chapelle du collège des Jésuites, aujourd’hui Musée Lapidaire, et celle de leur noviciat, intégrée au cloître Saint-Louis, sont les principaux témoignages bâtimentaires de son œuvre. À l’occasion du premier épisode des « Patrimoines croisés », nouveau cycle de conférences organisé par Avignon Bibliothèques et la Bibliothèque nationale de France (BnF), le public pourra redécouvrir ses réalisations architecturales à travers des gravures originales conservées dans les collections publiques avignonnaises et des projections de ses dessins conservés au département des Estampes et de la photographie de la BnF.

Avec Vanessa Selbach, conservatrice au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France

Et Alain Breton, ancien conservateur des antiquités et objets d’art de Vaucluse.

Gratuit

Renseignements :

bm.webmaster@mairie-avignon.com

04 90 85 15 59

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France

