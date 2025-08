RENCONTRE CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU PAYS DE VILLEFORT La Forge Villefort

RENCONTRE CONFÉRENCE SUR L’HISTOIRE DU PAYS DE VILLEFORT

La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Rencontre-conférence sur sur l’histoire du pays de Villefort par Robert Malcles et Jean-Louis Maurin.

Organisé par l’association A.R.D.E.C

Entrée libre

La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

English :

Rencontre-conférence on the history of the Villefort region by Robert Malcles and Jean-Louis Maurin.

Organized by association A.R.D.E.C

Free admission

German :

Treffen und Vortrag über die Geschichte des Pays de Villefort von Robert Malcles und Jean-Louis Maurin.

Organisiert von der Vereinigung A.R.D.E.C

Freier Eintritt

Italiano :

Conferenza sulla storia della regione di Villefort a cura di Robert Malcles e Jean-Louis Maurin.

Organizzato dall’associazione A.R.D.E.C

Ingresso libero

Espanol :

Conferencia sobre la historia de la región de Villefort a cargo de Robert Malcles y Jean-Louis Maurin.

Organizado por la asociación A.R.D.E.C

Entrada gratuita

