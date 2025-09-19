Rencontre/conférence Une cuisine à découvrir Médiathèque Combourg

Rencontre/conférence Une cuisine à découvrir Médiathèque Combourg vendredi 19 septembre 2025.

Rencontre/conférence Une cuisine à découvrir

Médiathèque 5 Rue de Linon Combourg Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-19 20:15:00

Hubert Jouan, auteur de « La cuisine de demain » (éditions Ty’Nat) et animateur de l’association La bonne assiette , enseigne depuis 1994 un mode alimentaire présentant de nombreux avantages saveurs, santé, coût modique, zéro déchet.

L’objectif est de diminuer (sans les supprimer) les produits animaux et de donner plus d’importance aux protéines végétales.

Lors de ce moment, Hubert Jouan expliquera comment il est ainsi possible de réduire les risques liés aux maladies modernes (diabète, cholestérol, etc.) tout en s’acheminant vers une réduction de notre empreinte écologique et un meilleur respect de l’environnement.

Les recettes, très faciles, demandent peu d’ingrédients et exaltent les saveurs naturelles.

Gratuit, sur réservation uniquement. .

