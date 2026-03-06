Rencontre & confidences littéraires Moustoir-Ac

Rencontre & confidences littéraires

Médiathèque le Trait d’Union Moustoir-Ac Morbihan

Et si vous commenciez votre samedi matin par un moment suspendu, entre émotions, confidences et passion des mots ?

Nous aurons le plaisir d’accueillir Emmanuelle Fenart et Sylvie Briand, autrices du roman Ne m’en veux pas , pour un échange convivial autour d’un café ou d’un thé.

Un temps privilégié pour découvrir les coulisses de l’écriture, les inspirations derrière le roman et poser toutes vos questions dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace pour celles et ceux qui souhaitent repartir avec leur exemplaire signé.

De 10:00 à 11:30, gratuit sur inscription. .

Médiathèque le Trait d’Union Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 55 45

