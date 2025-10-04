Rencontre Connaissance de soi

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

Sylvie LEUCA Thérapeute individuel et du couple, Enseignante psychocorporel, Formatrice, Conférencière vous propose de participer à cet atelier sur La relation et le pardon .

Cette rencontre sera suivie du pot de l’amitié.

Inscription obligatoire au plus tôt Places limitées

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA Individual and couple therapist, Bodymind teacher, Trainer, Lecturer invites you to take part in this workshop on Relationships and forgiveness .

This meeting will be followed by a pot de l’amitié.

Early registration required Places limited

German :

Sylvie LEUCA Einzel- und Paartherapeutin, körperpsychologische Lehrerin, Ausbilderin, Referentin schlägt Ihnen vor, an diesem Workshop zum Thema Beziehung und Vergebung teilzunehmen.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein Umtrunk statt.

Frühzeitige Anmeldung erforderlich Begrenzte Plätze

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta individuale e di coppia, insegnante di corpo-mente, formatrice e relatrice vi invita a partecipare a questo workshop su Relazioni e perdono .

L’incontro sarà seguito da un aperitivo.

È richiesta l’iscrizione anticipata I posti sono limitati

Espanol :

Sylvie LEUCA Terapeuta individual y de pareja, profesora de cuerpo-mente, formadora y conferenciante le invita a participar en este taller sobre Relaciones y perdón .

Este encuentro irá seguido de una copa.

Inscripción obligatoria Plazas limitadas

L’événement Rencontre Connaissance de soi Tarbes a été mis à jour le 2025-10-27 par OT de Tarbes|CDT65