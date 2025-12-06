Rencontre Connaissance de soi Centre Arkonect Tarbes

Rencontre Connaissance de soi

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Sylvie LEUCA Thérapeute individuel et du couple, Enseignante psychocorporel, Formatrice, Conférencière vous propose de participer à cet atelier sur Le sacré de la vie, la beauté du corps, de l’âme Se reconnecter à l’essentiel !

Cette rencontre sera suivie du pot de l’amitié.

Inscription obligatoire au plus tôt Places limitées

English :

Sylvie LEUCA Individual and couple therapist, Mind-body teacher, Trainer, Speaker invites you to take part in this workshop on The sacredness of life, the beauty of the body, of the soul Reconnecting to the essential!

This meeting will be followed by a pot de l?amitié.

Early registration required Places limited

German :

Sylvie LEUCA Einzel- und Paartherapeutin, körperpsychologische Lehrerin, Ausbilderin, Referentin bietet Ihnen die Teilnahme an diesem Workshop zum Thema Das Heilige des Lebens, die Schönheit des Körpers, der Seele Sich wieder mit dem Wesentlichen verbinden! an

Im Anschluss an dieses Treffen findet ein Umtrunk statt.

Frühzeitige Anmeldung erforderlich Begrenzte Plätze

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta individuale e di coppia, insegnante di Bodymind, formatrice, docente vi invita a partecipare a questo workshop sul tema La sacralità della vita, la bellezza del corpo, dell’anima Riconnettersi con l’essenziale!

L’incontro sarà seguito da un aperitivo conviviale.

È richiesta l’iscrizione anticipata I posti sono limitati

Espanol :

Sylvie LEUCA Terapeuta individual y de pareja, Maestra de Bodymind, Formadora, Conferenciante le invita a participar en este taller sobre Lo sagrado de la vida, la belleza del cuerpo, del alma ¡Reconectar con lo esencial!

Este encuentro irá seguido de una copa amistosa.

Inscripción obligatoria Plazas limitadas

