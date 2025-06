Rencontre Conseil Lecture Libraire de l’Avenir Eygalières 2 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Rencontre Conseil Lecture Mercredi 2 juillet 2025 à partir de 19h. Libraire de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

La Librairie de l’Avenir à Eygalières vous propose un événement « Lire en vacances », mercredi 2 juillet à 19h !

« Lire en vacances » une rencontre conseil lecture avec l’autrice Aurélie Dye-Pellisson et Mallaury Lit, chroniqueuse littéraire à la médiathèque



La Librairie de l’Avenir vous invite à venir découvrir une sélection de lectures pour accompagner votre été

Moment convivial autour d’un verre .

Libraire de l’Avenir 159 rue de la République

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

English :

The Librairie de l’Avenir in Eygalières is hosting a ‘Lire en vacances’ event on Wednesday 2 July at 7pm!

German :

Die Librairie de l’Avenir in Eygalières lädt am Mittwoch, den 2. Juli um 19 Uhr zur Veranstaltung „Lesen im Urlaub“ ein!

Italiano :

La Librairie de l’Avenir di Eygalières organizza un evento « Lire en vacances » mercoledì 2 luglio alle 19.00!

Espanol :

La Librairie de l’Avenir de Eygalières organiza el miércoles 2 de julio, a las 19.00 horas, el evento « Lire en vacances »

