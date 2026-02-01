Rencontre Corinne Morel Darleux La Compagnie des Livres Vernon
Rencontre Corinne Morel Darleux
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2026-02-18 18:30:00
Venez rencontrer l’autrice, romancière et essayiste Corinne Morel Darleux .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
