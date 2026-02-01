Rencontre Corinne Morel Darleux La Compagnie des Livres Vernon

Rencontre Corinne Morel Darleux

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Venez rencontrer l’autrice, romancière et essayiste Corinne Morel Darleux .

+33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

