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Rencontre coups de coeur à Missillac Bibliothèque Sainte-Reine-de-Bretagne

mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Sainte-Reine-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
27 Rue du Château
Ville
44780 Sainte-Reine-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Reine-de-Bretagne

Rencontre coups de coeur à Missillac

Bibliothèque 27 Rue du Château Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Bibliothèque de Missillac
Mardi 15 septembre à 18h00
Gratuit / Tout public / Entrée libre

Partage de coups de cœur
Rendez‑vous pour un moment convivial à la Bibliothèque de Missillac, dédié au partage de coups de cœur littéraires, tous genres et supports confondus.

Ce temps d’échange permettra aux participants de présenter leurs lectures favorites et de découvrir celles des autres.

Une belle manière de découvrir de nouveaux titres et de créer des rencontres autour du plaisir de lire.

Bibliothèque de Missillac
27 rue du Château
44780 Missillac
09.61.61.18.72
bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr   .

Bibliothèque 27 Rue du Château Sainte-Reine-de-Bretagne 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Rencontre coups de coeur à Missillac Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44

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