Rencontre coups de coeur à Missillac Bibliothèque Sainte-Reine-de-Bretagne

Informations pratiques

Sainte-Reine-de-Bretagne

Rencontre coups de coeur à Missillac

Bibliothèque 27 Rue du Château Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Bibliothèque de Missillac

Mardi 15 septembre à 18h00

Gratuit / Tout public / Entrée libre

Partage de coups de cœur

Rendez‑vous pour un moment convivial à la Bibliothèque de Missillac, dédié au partage de coups de cœur littéraires, tous genres et supports confondus.

Ce temps d’échange permettra aux participants de présenter leurs lectures favorites et de découvrir celles des autres.

Une belle manière de découvrir de nouveaux titres et de créer des rencontres autour du plaisir de lire.

Bibliothèque de Missillac

27 rue du Château

44780 Missillac

09.61.61.18.72

bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 27 Rue du Château Sainte-Reine-de-Bretagne 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Rencontre coups de coeur à Missillac Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44