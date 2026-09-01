Rencontre coups de coeur à Missillac Bibliothèque Sainte-Reine-de-Bretagne
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Sainte-Reine-de-Bretagne
Informations pratiques
Sainte-Reine-de-Bretagne
Rencontre coups de coeur à Missillac
Bibliothèque 27 Rue du Château Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Bibliothèque de Missillac
Mardi 15 septembre à 18h00
Gratuit / Tout public / Entrée libre
Partage de coups de cœur
Rendez‑vous pour un moment convivial à la Bibliothèque de Missillac, dédié au partage de coups de cœur littéraires, tous genres et supports confondus.
Ce temps d’échange permettra aux participants de présenter leurs lectures favorites et de découvrir celles des autres.
Une belle manière de découvrir de nouveaux titres et de créer des rencontres autour du plaisir de lire.
Bibliothèque de Missillac
27 rue du Château
44780 Missillac
09.61.61.18.72
bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 27 Rue du Château Sainte-Reine-de-Bretagne 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Rencontre coups de coeur à Missillac Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44
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