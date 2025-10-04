Rencontre, Création, Art et Handicap Maison de la Conversation Paris
Rencontre, Création, Art et Handicap Maison de la Conversation Paris samedi 4 octobre 2025.
La maison de la Conversation vous ouvre ses portes pour une après-midi dédiée à l’inclusion, au dialogue et à la créativité.
L’objectif : permettre à chacun·e, avec ou sans handicap, de se rencontrer autrement – par le jeu, l’art, le corps et le langage.
️ Déroulé de la journée
- 14h – 15h30 | Théâtre Forum
Plongez dans un espace interactif pour explorer les thématiques du handicap, de l’inclusion, de la différence et de la confiance en soi.
- 16h – 18h30 | Atelier d’initiation à la Langue des Signes ✋ (Sign&Oz)
Découvrez les bases de la LSF et sensibilisez-vous à la culture sourde.
- 16h – 18h | Atelier artistique & Fresque participative (Atelier A92)
Un temps de création collective avec des artistes en situation de handicap psychique, pour révéler des univers singuliers.
- 16h – 18h | Cours de danse inclusif (Culture H)
Une expérience corporelle accessible à tou·te·s, pour partager le mouvement comme langage universel.
- 18h – 19h15 | DJ Set « The Invisible » (Rodolphe Louis)
→ 18h – 18h15 : Talk sur le handicap invisible
→ 18h15 – 19h15 : DJ set électro pour clôturer la journée en fête.
Le DJ set est ouvert à tou.te.s !
Esprit de la journée
Briser les barrières et déconstruire les préjugés liés au handicap
Valoriser les talents et les singularités
Créer du lien à travers l’art et la participation active
Expérimenter l’inclusion en pratique, dans un cadre convivial et ouvert
Le samedi 04 octobre 2025
de 14h00 à 19h15
gratuit
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/rencontre-creation-art-et-handicap-tickets-1720500506329?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org