Rencontre, Création, Art et Handicap Maison de la Conversation Paris samedi 4 octobre 2025.

La maison de la Conversation vous ouvre ses portes pour une après-midi dédiée à l’inclusion, au dialogue et à la créativité.

L’objectif : permettre à chacun·e, avec ou sans handicap, de se rencontrer autrement – par le jeu, l’art, le corps et le langage.

️ Déroulé de la journée

14h – 15h30 | Théâtre Forum

Plongez dans un espace interactif pour explorer les thématiques du handicap, de l’inclusion, de la différence et de la confiance en soi. 16h – 18h30 | Atelier d’initiation à la Langue des Signes ✋ (Sign&Oz)

Découvrez les bases de la LSF et sensibilisez-vous à la culture sourde. 16h – 18h | Atelier artistique & Fresque participative (Atelier A92)

Un temps de création collective avec des artistes en situation de handicap psychique, pour révéler des univers singuliers. 16h – 18h | Cours de danse inclusif (Culture H)

Une expérience corporelle accessible à tou·te·s, pour partager le mouvement comme langage universel. 18h – 19h15 | DJ Set « The Invisible » (Rodolphe Louis)

→ 18h – 18h15 : Talk sur le handicap invisible

→ 18h15 – 19h15 : DJ set électro pour clôturer la journée en fête.

Le DJ set est ouvert à tou.te.s !

Esprit de la journée

Briser les barrières et déconstruire les préjugés liés au handicap

Valoriser les talents et les singularités

Créer du lien à travers l’art et la participation active

Expérimenter l’inclusion en pratique, dans un cadre convivial et ouvert

Journée « Rencontre, Création, Art & Handicap » le 4 octobre à la MDC : ateliers, danse, théâtre, DJ set gratuit & ouvert à tou·te·s.

Le samedi 04 octobre 2025

de 14h00 à 19h15

gratuit

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/rencontre-creation-art-et-handicap-tickets-1720500506329?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org