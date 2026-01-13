Rencontre croisée couleurs en mouvement de Hesse à Paula Modersohn-Becker Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Rencontre croisée couleurs en mouvement de Hesse à Paula Modersohn-Becker
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 20:00:00
Une mise en lumière d’une artiste encore trop discrète en France Paula Modersohn-Becker, animée par le comité de jumelage Neuenbürg.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr
English :
A spotlight on an artist who is still too discreet in France: Paula Modersohn-Becker, organized by the Neuenbürg twinning committee.
