Rencontre croisée couleurs en mouvement de Hesse à Paula Modersohn-Becker Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Rencontre croisée couleurs en mouvement de Hesse à Paula Modersohn-Becker

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Une mise en lumière d’une artiste encore trop discrète en France Paula Modersohn-Becker, animée par le comité de jumelage Neuenbürg.

.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A spotlight on an artist who is still too discreet in France: Paula Modersohn-Becker, organized by the Neuenbürg twinning committee.

L’événement Rencontre croisée couleurs en mouvement de Hesse à Paula Modersohn-Becker Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme de Sainte Maxime