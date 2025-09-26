Rencontre croisée Cromwell & Guillaume Sorel Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Rencontre croisée Cromwell & Guillaume Sorel Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët vendredi 26 septembre 2025.

Rencontre croisée Cromwell & Guillaume Sorel

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 19:00:00

2025-09-26

Dans le cadre de l’exposition le Grand Atelier #2 qui a lieu du 13 septembre au 11 octobre à la Chapelle St Jacques de Clohars-Carnoët, la Médiathèque Robert Badinter accueille les dessinateurs de bande dessinée Cromwell et Guillaume Sorel, pour une rencontre autour de leur travail, de leurs débuts à aujourd’hui, à travers la présentation d’œuvres qui ont marqué des étapes importantes de leur parcours d’auteurs.

Cromwell, auteur-dessinateur de bande dessinée, a élu domicile à Clohars-Carnoët en 2012 et réalise son rêve de renouer avec ses origines bretonnes dans le cadre contemplatif et inspirant de Doëlan. Il s’illustre dans le monde de la bande dessinée depuis 1985 avec son graphisme nerveux et virtuose, mêlant des techniques diverses selon ses envies et les récits qu’il veut servir.

Guillaume Sorel, auteur-dessinateur de bande dessinée et illustrateur, a choisi d’installer son atelier à Clohars en 2007. Il met sa technique au profit de projets artistiques depuis la fin des années 80. Son style révèle une grande admiration pour le fantastique et l’imaginaire sous toutes ses formes, un travail d’ombres et de lumières, de couleurs en pénombre. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

