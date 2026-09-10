Informations pratiques

Rencontre croisée entre Khaled Miloudi et Pascal Marc Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mardi 1 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre, dans le cadre des Journées Nationales Prison 2026

À travers leurs parcours de vie et leur connaissance du monde carcéral, Khaled Miloudi, ancien détenu, écrivain et poète, et Pascal Marc, scénariste-réalisateur, partagent leurs expériences respectives de père et de fils. Ils offrent une réflexion sensible et personnelle sur les relations familiales à l’aulne de l’enfermement, mais aussi sur la place essentielle de la création dans leurs vies.

Rencontre animée par Margot Sébire.

Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-01T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-12-01T19:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36



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