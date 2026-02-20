Rencontre croisée Isabelle Autissier & Zelba | Pop Women Festival Le Cellier Reims

Rencontre croisée Isabelle Autissier & Zelba | Pop Women Festival

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Début : 2026-03-05 16:00:00

Et si un message lancé à l’océan pouvait devenir un livre, une aventure, une traversée humaine et politique ? Au milieu de l’océan Arctique, Isabelle Autissier confie à la mer un SOS dans une bouteille. À l’intérieur, un appel lancé à Zelba, autrice et dessinatrice engagée, avec cette envie simple et vertigineuse faire un livre à deux.

De cette idée folle est né Une bouteille à la mer (éd. Futuropolis), un projet au long cours, entre carnet de voyage, enquête et manifeste sensible pour la protection des océans.

D’un côté, Isabelle Autissier, navigatrice de légende, première femme à avoir bouclé un tour du monde en solitaire, présidente d’honneur du WWF France, figure incontournable des luttes écologiques. De l’autre, Zelba, autrice libre et engagée, ancienne championne du monde junior d’aviron, qui adore expliquer les choses sérieuses sans jamais se prendre au sérieux, en rendant l’écologie claire, vivante… et même drôle.

Ensemble, elles partent à la rencontre de celles et ceux qui veillent sur les mers et les océans la biologiste Françoise Gaill, le professeur en écologie marine Didier Gascuel, l’ambassadeur des pôles et des océans Olivier Poivre d’Arvor, la présidente de Sea Shepherd France Lamya Essemlali… Des paroles scientifiques, militantes, politiques, incarnées, mêlées aux souvenirs de mer d’Isabelle Autissier et au regard de Zelba.

Ce livre est un reportage, une traversée, une conversation entre générations, entre disciplines, entre engagement et récit. Une nouvelle bouteille à la mer, lancée cette fois vers nous toutes et tous.

RENCONTRE CROISÉE • jeudi 5 mars à 16h • le cellier • salle Madonna • accès pop pass • tout public • dédicaces à l’issue de la rencontre .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

