Rencontre croisée Jean-Christophe Vergne & Sophie Loubière, Villefranche-de-Rouergue

Rencontre croisée Jean-Christophe Vergne & Sophie Loubière

En lien avec l’exposition visible à La Manufacture, et l’adaptation du roman A la mesure de nos silences de Sophie Loubière en bande dessinée par Jean-Christophe Vergne.

Comment réduire un livre de 300 pages à une trentaine de planches ?

Comment transcrire les pensées intimes des personnages et leurs émotions ?

Quel graphisme, quelles couleurs, quelle mise en page seraient les mieux adaptés ? Autant de questions auxquelles vont être confrontés les auteurs pour mener à bien la création de cette oeuvre commune.

Rencontre proposée par la Direction Culture du département de l’Aveyron .

19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

In conjunction with the exhibition on view at La Manufacture, and the adaptation of Sophie Loubière?s novel A la mesure de nos silences into a comic strip by Jean-Christophe Vergne.

