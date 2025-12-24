Rencontre croisée Jean-Christophe Vergne & Sophie Loubière, Villefranche-de-Rouergue
Rencontre croisée Jean-Christophe Vergne & Sophie Loubière, Villefranche-de-Rouergue mercredi 14 janvier 2026.
Rencontre croisée Jean-Christophe Vergne & Sophie Loubière
19 Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Mercredi 2026-01-14
2026-01-14
En lien avec l’exposition visible à La Manufacture, et l’adaptation du roman A la mesure de nos silences de Sophie Loubière en bande dessinée par Jean-Christophe Vergne.
Comment réduire un livre de 300 pages à une trentaine de planches ?
Comment transcrire les pensées intimes des personnages et leurs émotions ?
Quel graphisme, quelles couleurs, quelle mise en page seraient les mieux adaptés ? Autant de questions auxquelles vont être confrontés les auteurs pour mener à bien la création de cette oeuvre commune.
Rencontre proposée par la Direction Culture du département de l’Aveyron .
+33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
In conjunction with the exhibition on view at La Manufacture, and the adaptation of Sophie Loubière's novel A la mesure de nos silences into a comic strip by Jean-Christophe Vergne.
