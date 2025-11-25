Rencontre culturelle #3 | Les Bourdonnantes Médiathèque François Mitterrand Saintes

Rencontre culturelle #3 | Les Bourdonnantes

Le 25 novembre, réunissons-nous lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes !



Rejoignez Les Bourdonnantes pour une soirée de partage et d’échange, faite de récits et de paroles, de gestes artistiques et militants

.

English :

On November 25, let’s get together for the International Day for the Elimination of Violence against Women!



Join Les Bourdonnantes for an evening of sharing and exchange, with stories and words, artistic gestures and activism

German :

Treffen wir uns am 25. November am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen!



Kommen Sie zu Les Bourdonnantes für einen Abend des Teilens und des Austauschs, der aus Erzählungen und Worten, aus künstlerischen und militanten Gesten besteht

Italiano :

Il 25 novembre, riuniamoci per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne!



Unitevi a Les Bourdonnantes per una serata di condivisione e scambio, con storie e parole, gesti artistici e attivismo

Espanol :

El 25 de noviembre, unámonos para celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer



Únase a Les Bourdonnantes en una velada de intercambio, historias y palabras, gestos artísticos y activismo

